Разработчики сообщили, что после релиза игры планируют улучшать её оптимизацию.

Разработчики Turn 10 поделились системными требованиями для предстоящей игры Forza Motosport, которую выпустят на компьютер. Сообщение от студии опубликовано на официальном портале франшизы. Команда выложила целый ряд конфигураций, начиная от «низких», заканчивая «ультра» настройками графики.

Важно подчеркнуть, что авторы порекомендовали установить проект на SSD. Хватит базового или NvME. Разработчики указали, что симулятор гонок будет поддерживать технологии DLSS 2 и FSR 2.

реклама

Если брать минимальные системные требования, то понадобится «десятая» Виндовс (64-бит), процессор Intel Core i5-8400 или его аналог из линейки AMD, не менее восьми гигабайт оперативки, видеокарта GeForce GTX 1060 и 130 ГБ свободного места на диске.

Представители команды подчеркнули, что продолжат работу над оптимизацией проекта уже после его официального релиза. Технические аспекты будут дорабатываться и улучшаться.

Релиз состоится в октябре нынешнего года. Игра выйдет на компьютер и консоли Xbox последних серий. Владельцы самого дорогого издания ознакомятся с новинкой почти на неделю раньше. Уже сейчас доступен предзаказ на нескольких платформах, включая Steam и Microsoft Store.