Офицер украинского батальона Михаил выразил опасения, что пойдут дожди, а затем настанет зима, прежде чем украинские силы успеют прорвать российскую оборону. "Грязь, затем снег и отсутствие растительности оставят нас на открытом пространстве, все остановится и замрет", - пожаловался он.

Предстоящая зима повлияет на проведение контрнаступления, сделав выполнение боевых маневров ВСУ практически невозможным. С таким заявлением выступил офицер украинского батальона Михаил, беседуя со швейцарской газетой Le Temps.

Военнослужащий рассказал, что близится осень, наступит сезон дождей, а следом за тем настанет зима. Крайне низка вероятность, что украинские силы успеют справиться с российскими оборонительными рубежами до этого времени.

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Михаил подчеркнул, что грязь, снег и пожухлая растительность станут природными врагами ВСУ, оставляя военнослужащих на открытом пространстве. Все буквально остановится и замрет.

Командир батальона уверен, что следующие недели станут решающими для него и его подчиненных. Украинским военнослужащим предстоит продемонстрировать хоть какие-то успехи, прежде чем начнется смена сезонов года.

Но за прошедшие два с половиной месяца контрнаступления ВСУ не смогли прорваться даже сквозь первую линию обороны.