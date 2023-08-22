Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
jackhalloween9 За пост начислено вознаграждение
Le Temps: наступление зимы серьезно осложнит ситуацию для наступления ВСУ
Офицер украинского батальона Михаил выразил опасения, что пойдут дожди, а затем настанет зима, прежде чем украинские силы успеют прорвать российскую оборону. "Грязь, затем снег и отсутствие растительности оставят нас на открытом пространстве, все остановится и замрет", - пожаловался он.

реклама

Предстоящая зима повлияет на проведение контрнаступления, сделав выполнение боевых маневров ВСУ практически невозможным. С таким заявлением выступил офицер украинского батальона Михаил, беседуя со швейцарской газетой Le Temps.

Военнослужащий рассказал, что близится осень, наступит сезон дождей, а следом за тем настанет зима. Крайне низка вероятность, что украинские силы успеют справиться с российскими оборонительными рубежами до этого времени.

реклама

Михаил подчеркнул, что грязь, снег и пожухлая растительность станут природными врагами ВСУ, оставляя военнослужащих на открытом пространстве. Все буквально остановится и замрет.

Командир батальона уверен, что следующие недели станут решающими для него и его подчиненных. Украинским военнослужащим предстоит продемонстрировать хоть какие-то успехи, прежде чем начнется смена сезонов года.

Но за прошедшие два с половиной месяца контрнаступления ВСУ не смогли прорваться даже сквозь первую линию обороны.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#новости
рекомендации
4070 Ti MSI Gaming за копейки - надо брать
4080 Gigabyte Aorus почти за 110тр в Регарде
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Сети появились кадры объятого пламенем подбитого БТР Stryker американского производства
2
В ЧВК Вагнер подтвердили начало набора добровольцев
+
Мичиганские студенты-археологи обнаружили заброшенную обсерваторию, которая была построена в 19 веке
+
Геймер из РФ, не успевший обновить железо до роста цен, обманул систему, собрав ПК под апгрейд
51
Дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил очередную гаубицу M777, вызвав мощную детонацию боекомплекта
1
В Сети появились кадры прямого попадания дрона-камикадзе «Ланцет» по РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36
1
В Сети появились кадры активной работы FPV-дронов по бронетехнике ВСУ
1
Украинские самолёты не успев взлететь, тут же попадают "на прицел" ракет ВС РФ - пожаловались в ВСУ
6
IBM говорит о необходимости изучать новые навыки из-за распространения ИИ
1
Современные игры запустили на 1-ядерном процессоре — FPS оказался выше, чем на консолях
24
Colorful выпустила новую GeForce RTX 4070 iGame Ultra всего с двумя вентиляторами
+
План и дата вторжения в Нигер были утверждены странами ЭКОВАС и держится в секрете
+
7 видеокарт GeForce RTX 4090 и Threadripper PRO 5995WX pro – ПК Big Boss стоит всего 3 000 000р
3
Поклонники Baldur's Gate хотят чтобы Larian сделали ремейк первых двух игр серии
+
Подбитый Leopard 2 в лучах заката под Работино — фото
+
Российский боевой дрон «Аква-22» распознает объекты при помощи нейросети
+
Зеленский рассказал, сколько истребителей F-16 Киеву передадут Нидерланды
6
«Работаем. Температура +50»: Пригожин записал видеообращение из Африки
+
Посланник Папы Римского обвинил ЕС в недостаточных действиях по урегулированию конфликта на Украине
1
Военный политолог Перенджиев: Швеции самой нужны самолеты для противостояния с Россией
+

Популярные статьи

Россия продемонстрировала целый спектр новейшей высокоточной артиллерии
1
ТОП-15 мифов о процессорах для компьютеров
10
Тайвань продемонстрировал ударный БПЛА, который применит против НОАК в случае вторжения на остров
2
Проверяю дистрибутив Green Linux 21.2.0 Pro Cinnamon на соответствие экспериментальным требованиям
15
И еще раз о проблеме нехватки видеопамяти
16
Обзор ноутбука MSI Raider GE78HX Core i9 13980HX + RTX 4090
7
Итоги гоночного уик-энда 19-20 августа
1
Почему сегодня выгодно покупать видеокарты на Авито – 10 советов для новичков и бывалых геймеров
14
Новые романтические комедии, которые создадут романтичное настроение и продлят атмосферу лета
4
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Август)
2

Сейчас обсуждают

Honkai star reil
12:50
Ну не покупай, тебя никто не заставляет. у меня валом на avito желающих купить.
И еще раз о проблеме нехватки видеопамяти
N1ghtwish
12:47
За эту затычку в магазине больше 10 кусков просят.
Radeon RX 6400 с PCI-E 3.0 запустила все современные игры — устаревший интерфейс не стал помехой
Кирилл Лукьянов
12:46
Он ошибся, там операции чтения записи.
Почему в современной микроэлектронике до сих пор используются радиоэлементы 1970-х годов разработки
CrCoNi
12:42
Согласен, ВСУ не привыкать терять сотнями людей и десятками боевой техники, всё идёт по плану Гауляйтера Украины - до последнего украинца.
Украинские власти назвали виновных в потере боеспособности элитной 82-й бригады при штурме Работино
Кирилл Лукьянов
12:42
Вы к сожалению не в корень зрите. Там так много иностранцев не по причине плохого образования. В США между прочим лучшие университеты мира находятся, MIT, Caltech и куча других. Там возможностей больш...
Почему в современной микроэлектронике до сих пор используются радиоэлементы 1970-х годов разработки
Bearcub
12:41
Артёмка опять обхезался)))
Последняя активность провайдеров указывает на вероятную скорую блокировку Youtube в России
kitava
12:39
Это штука очень нужна.
Thermalright выпустила башенный кулер Assassin Spirit 120 PLUS V2 с двумя вентиляторами
Иванов Дмитрий
12:38
" Для кого написан сегодняшний пост? Ответ очень прост - для себя " - вся суть данной статьи .
Почему Intel "великая" компания, от которой бегут фанаты
Константин Бородаенко
12:38
Сказки... Ты знаешь откуда оптика была классная в СССР? Это заводы вывезенные с Германии после войны, но пришли 70х годы и оптика в СССР опять стала отсталой, а в РФ так и не научились её делать... Лу...
Почему в современной микроэлектронике до сих пор используются радиоэлементы 1970-х годов разработки
Кирилл Лукьянов
12:38
Вангую буржуйская реле большей мощности работало не хуже советской
Почему в современной микроэлектронике до сих пор используются радиоэлементы 1970-х годов разработки
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем