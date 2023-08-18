С подобным заявлением выступил эксперт в области энергетики Юрий Корольчук.

В зимний период на Украине может проводиться длительное отключение электричества даже без нанесения ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре. С подобным заявлением выступил Юрий Корольчук, являющийся экспертом в данной отрасли.

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Он подчеркнул, что нанесение ударов уже не изменит положения. Если зима будет теплой, то украинцы смогут спокойно перенести её. При наихудшем раскладе электричество будут отключать на 8-9 часов.

Перед этим с СМИ побеседовал председатель правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий. Он утверждает, что организация ожидает худшего развития событий. Подстанции, в зимний сезон, могут эксплуатироваться на пределе своих возможностей.

ВС РФ регулярно «бьют» по оборонной инфраструктуре Украины, вместе с тем поражая энергетические объекты. Атаки начались ещё с октября прошлого года. Согласно заявлению российского лидера Владимира Путина, удары являются ответом за нападение украинских спецслужб на Крымский мост.