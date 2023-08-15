В Пхеньяне уверены в неизбежности ядерной войны на Корейском полуострове, заявил министр обороны КНДР Кан Сун Нам в обращении к участникам XI Московской конференции по международной безопасности.

Руководитель МО КНДР считает, что война на Корейском полуострове случится при любом раскладе. Вопрос заключается в другом – кто инициирует её.

С подобным заявлением выступил глава МО КНДР Кан Сун Нам в своем обращении к членам XI Московской конференции по международной безопасности.

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Ядерная война перестала быть простой вероятностью. Она непременно произойдет. Единственное, что остается неизвестным – кто положит её начало. Америка, со своей манией ядерного конфликта, а также множеством марионеток в корейском руководстве, постепенно превращает полуостров в очаг, где вспыхнет новый конфликт.

Глава МО Северной Кореи подчеркнул, что США произвели массовую переброску ядерных боеголовок на территорию Южной Кореи в течение нынешнего года. Кан Сун Нам утверждает, что такие действия американского руководства подталкивают полуостров к разжиганию мощного конфликта, но в этот раз в нем будет использоваться опасное вооружение.