Украинским войскам будут переданы боеприпасы для систем ПВО, артиллерийские снаряды, противотанковые средства и оборудование для разминирования.

В понедельник, 14 августа, государственный секретарь США Энтони Блинкен рассказал, что Украина вновь получит военную помощь. Государству выделят пакет стоимостью почти на $200 млн.

В распоряжение украинских сил поступят боеприпасы для систем противовоздушной обороны, снаряды для артиллерии, средства против танков и т.д. Также Америка передаст долгожданные машины, позволяющие производить разминирование.

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Помимо боеприпасов ВСУ получат технику. США отправят танки «Абрамс» и Т-72Б. Их суммарное количество составит 76 единиц. В пакет военной помощи войдут ракетные комплексы, БМП Bradley и другие боевые единицы. Об этом сказано в документе, размещенном на официальном портале МО США.

Ресурсы будут передаваться из непосредственных запасов Пентагона. Также принято решение о продолжении технического обслуживания и инструктажа бойцов ВСУ.

Ранее сделало заявление норвежское руководство, сообщив, что отправит Украине систему борьбы с БПЛА.