Как отмечается, наибольшее противодействие вооружениям НАТО оказывают российские системы ПВО и РЭБ. При этом в ходе СВО российские военные и производители оружия получают ценную информацию о реальных возможностях западных образцов, что было бы невозможно в мирное время.

Иностранное вооружение значительно уступает в эффективности российским образцам. В ходе применения зарубежной техники и снарядов в украинском конфликте стало понятно, что НАТО отстает от РФ в разработке ударных систем.

Вашингтон сконцентрирован на создании «супероружия». Оно эффективно, если требуется противостоять государствам, не имеющим технологического вооружения. Другое дело – сражение со страной с современной армией и передовыми системами ПВО и РЭБ. Как показала практика, иностранному вооружению далеко до российского снабжения. Об этом было заявлено в публикации алжирского издания MENA Defense.

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Как утверждают авторы статьи, российские ПВО и РЭБ эффективно противодействуют зарубежному вооружению. У нынешнего конфликта есть и другая негативная сторона для Европы – Москва получает образцы снарядов и техники НАТО, формируя отчеты, а также разрабатывая схемы противодействия. Полученная информация ещё больше повысит обороноспособность России, Европа же станет уязвимее.

Автор подчеркивает, что использование современного иностранного вооружения на Украине является большой ошибкой. Низкая квалификация руководства ВСУ, вкупе с новобранцами в составе, гарантировано нанесет ущерб репутации оборонных предприятий НАТО.