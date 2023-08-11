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а последние дни военнослужащие МО РФ в ходе наступления напрямую вышли в район Синьковки — это один из последних достаточно крупных посёлков перед выходом к Купянску. На данный момент Купянск, как и множество стационарных оборонительных сооружений и армейских складов, находятся в прямой зоне обстрела ствольной артиллерии и РСЗО российских войск. Подразделения МО РФ значительно продвинулись в направлении северо-восточной части Харьковской области. Это заставило командование ВСУ на этом участке фронта значительно растянуть имеющиеся силы, разуплотнив оборонительные позиции и сделав её более уязвимой.

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В течение последнего месяца все объекты логистики и хранения, принадлежащие ВСУ — штабы подразделений, ротные и взводные опорные пункты, иные важные объекты — обрабатывались российской авиацией и ударными БПЛА. Планирующие авиационные боеприпасы применялись авиацией с расстояния в 45-50 км, что делало невозможным использование применяющихся на этом участке фронта средств ПВО («Стрела» советского производства и комплекс противовоздушной обороны малого радиуса действия Aspide). В итоге, судя по украинским и российским мониторинговым каналам в сети, большинство узлов ПВО уже выбито вместе с основными объектами ВСУ. Если сейчас судить по украинским ТГ-каналам, особенно относящимся к бригадам и батальонам, которые стоят в обороне на Харьковском направлении, они испытывают серьёзные проблемы с боеприпасами, медикаментами и топливом, уничтоженными на складах и маршрутах перевозки.

Какие части ВСУ обороняются в районе Купянска?

В Купянском районе сейчас находится около 10 известных крупных подразделений ВСУ: десантно-штурмовые войска, подразделения территориальной обороны и прочие войска. Большая часть этих подразделений находится в районе оборонительных позиций на Синьковском выступе, который вследствие рельефа местности достаточно сложно, мягко говоря, оборонять. Купянск нередко сравнивают с Бахмутом по причине достаточно сильно похожего расположения на местности.

В чём состоит важность обороны Купянска для Украины?

Купянск располагается в окружённой холмами низине, что повышает вероятность успеха штурма и значительно усложняет действия обороняющихся — при достаточном количестве артиллерии у атакующих у тех, кто обороняется, просто нет шансов. Второе проблемное место в районе Купянска — угол на востоке района, на стыке между сёлами Кисловка и Котляровка.

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Через эти населённые пункты проходит железная дорога, которая ведёт в Купянск Узловой — один из основных логистических центров ВСУ (кроме Харькова и Чугуева), который связывает между собой ряд областей Восточной и Центральной Украины. В южном направлении от узловой железнодорожной станции кроме небольших посёлков находится город Славянск — ключевая точка обороны ВСУ на этом участке фронта, снабжение которого со стороны ВСУ станет крайне затруднительным, если Купянск падёт. Кроме потери логистического жд хаба, оставление ВСУ позиций в районе Купянска и самого города может потенциально открыть прямой путь военнослужащим РФ вглубь украинских тылов по шоссе Н-26.

Расстояние до Чугуева напрямую — чуть больше 65 км, что даст возможность российской армии при захвате Купянска наносить удары по укреплениям ВСУ в Чугуевском районе с использованием всего спектра возможного вооружения с дальним радиусом действия — от РСЗО до штурмовой авиации.

Могут ли ВСУ удержать оборону в Купянском районе?

Сейчас основные подразделения и резервы украинской армии ведут наступление в южной части Донецкой области и на Запорожье. Использование оперативных подразделений резерва в районе Купянска на данный момент не позволяет удержать наступление армии РФ. Вероятно, что для повышения эффективности оборонительных действий в районе Купянска ВСУ привлекут часть частей из резерва. Маловероятным является также тот факт, что подразделения для усиления обороны будут снять с остальных участков линии боевого соприкосновения.

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Оба вышеуказанных варианта маловероятны ещё по причине банальной нехватки боеприпасов и регулярных действий авиации ВКС РФ, применяющей управляемые бомбы и высокоточное ракетное вооружение с дистанции в 50 и выше км, а также отсутствии средств ПВО для снижения активности авиации или её подавления. Также здесь, как и на иных участках фронта, по важным стратегическим объектам и военной технике ВСУ регулярно применяются высокоточные боеприпасы «Краснополь», баллистические ракеты и беспилотники, что значительно усложняет и без того трещащую по швам оборону украинских войск.

Новости по Купянскому направлению — утро 11 августа 2023 года

В ходе активного наступления подразделения МО РФ закрепились в н.п. Синьковка. До основных оборонительных линий ВСУ осталось чуть меньше 10 км. В полосе обороны, проходящей через населённые пункты Петропавловка, Новосёловская Степовка, Ивановка и Синьковка, свои позиции держат части 13 десантного батальон 95 бригады, а также подразделения 14 и 67 ОМБр ВСУ. По факту складывающейся обстановки А. Канашевич, глава ОВА Купянского района, повторно обратился к жителям района с указанием на необходимость эвакуации из самого Купянска и ещё ряда близлежащих населённых пунктов. Штабы и руководство частей вышли из города в западном направлении в район Московски. По словам генерала Сырского, командующего СВ ВСУ, российские войска на данный момент сформировали мощную группировку для прорыва линии фронта в районе Купянска. Проблема обороняющихся украинских войск в целом в том, что командование ВСУ, судя по обстановке, явно не ожидало наступления ВС РФ на этом участке. Линия обороны по сути уже прорвана. По информации самих же украинских источников за прошедшие 2 суток противник взял штурмом 5 нп и 4 воп, потери составили примерно около роты личного состава.

Развязка, какой бы она ни была, произойдёт в течение ближайших дней-недель. Смотрим за обстановкой...