Дилерский центр «Автодом BMW Санкт-Петербург» предлагает клиентам новые автомобили BMW X6 с полным комплектом документов, полностью готовые к продаже.

В РФ прибыли новые полноприводные BMW X6. Кроссоверы поступили в продажу в сером цвете в дилерском центре «Автодом BMW Санкт-Петербург».

В авто немецкого производства установлен трехлитровый шестицилиндровый двигатель с двойным турбонаддувом мощностью почти 300 лошадиных сил. Иномарка может легко разогнаться до 100 километров в час всего за 6,1 секунды. Она подходит для поездок по городу и сельской местности в любое время года и подчеркнет высокий статус в обществе своего владельца.

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Новая версия BMW X6 отличается передней оптикой со встроенными ходовыми огнями. Работает система Idrive 8, встроены круиз-контроль и электронные системы безопасности, которые активируются во время движения транспортного средства.

В нашей стране новинку можно купить от 16 785 000 рублей. Водители называют автомобиль одной из самых ожидаемых новинок 2023 года. «Автодом BMW Санкт-Петербург» обладает самым большим складом автомобилей BMW на территории Ленинградской области. Покупатели получают комплекс услуг не только по покупке транспортного средства, но и обслуживанию автомобиля.

Новые полноприводные автомобили от немецкого бренда обладают мощными техническими характеристиками, но при этом они эффектно выглядят. Машины оснащены ассистентами вождения, панорамной крышей. Навигация работает с использованием дополненной реальности. Четырехзонный климат-контроль обеспечивает дополнительный комфорт во время вождения.