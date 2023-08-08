После запуска первого сезона общий зрительский интерес к игре упал быстрее, чем это случилось с Overwatch 2 и World of Warcraft Dragonflight.

Всего за пару месяцев аудитория трансляций компьютерной игры в жанре action/RPG Diablo 4 на Twitch упала на 87%. Эксперты говорят, что ситуация нетипична для игр от всемирно известного разработчика Blizzard.

Разница колоссальная: на релизе игру смотрели в пике 937 000 человек, однако в настоящее время за игрой наблюдает не более 13 000 человек. Старт первого сезона лишь на протяжении 7 дней удерживал аудиторию от 100 000 до 290 000 человек. Был прогноз, что тенденция сохранится, но он оказался несбыточным.

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По словам обозревателей PCGamesN, Overwatch 2 и дополнение Dragonflight для World of Warcraft имели более высокие показатели. Через 2 месяца после релиза шутера за ним наблюдали от 23 000 до 60 000 человек, а за Dragonflight — от 30 000 до 60 000 человек.

8 августа игроки Diablo 4 стали жаловаться на несправедливую блокировку. Это произошло после того, как Blizzard забанила пользователей, которые воспользовались ошибками «Сезона чумы».