Переговоры в Джидде, Саудовская Аравия свидетельствуют об усугублении разногласий в вопросе войны в Украине между Китаем и Россией.

Саммит, прошедший в Джидде, показал, что между Россией и Китаем присутствует множество разногласий в отношении украинского конфликта. К таким выводам пришли специалисты Института изучения войны (ISW), изложив данные исследования в отчете.

С точки зрения аналитиков, расхождения в позициях Москвы и Пекина по украинскому вопросу стали заметны на переговорах в Джидде, состоявшихся 5-6 августа.

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Согласно публикации издания FT, представители КНР вели конструктивный диалог, показывая, что они отличаются от России и имеют иную точку зрения.

FT привело цитату одного европейского чиновника, принимавшего участие в переговорах. Он подчеркнул, что даже простое присутствие представителей китайской стороны дает понять степень изолированности России.

Делегация КНР желает присутствовать на следующей встрече подобного формата. Предположительно на ней вновь не будет российских представителей.

Китай достаточно давно разработал план по мирному урегулированию украинского конфликта, содержащий 12 пунктов. Он был представлен общественности ещё в феврале нынешнего года. Но Россия отказалась от мирного соглашения, сославшись на сложности реализации отдельных пунктов или их недопустимость.