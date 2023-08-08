Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
jackhalloween9 За пост начислено вознаграждение
ISW: саммит в Саудовской Аравии показал ослабление отношений Китая и РФ
Переговоры в Джидде, Саудовская Аравия свидетельствуют об усугублении разногласий в вопросе войны в Украине между Китаем и Россией.

реклама

Саммит, прошедший в Джидде, показал, что между Россией и Китаем присутствует множество разногласий в отношении украинского конфликта. К таким выводам пришли специалисты Института изучения войны (ISW), изложив данные исследования в отчете.

С точки зрения аналитиков, расхождения в позициях Москвы и Пекина по украинскому вопросу стали заметны на переговорах в Джидде, состоявшихся 5-6 августа.

реклама

Согласно публикации издания FT, представители КНР вели конструктивный диалог, показывая, что они отличаются от России и имеют иную точку зрения.

FT привело цитату одного европейского чиновника, принимавшего участие в переговорах. Он подчеркнул, что даже простое присутствие представителей китайской стороны дает понять степень изолированности России.

Делегация КНР желает присутствовать на следующей встрече подобного формата. Предположительно на ней вновь не будет российских представителей.

Китай достаточно давно разработал план по мирному урегулированию украинского конфликта, содержащий 12 пунктов. Он был представлен общественности ещё в феврале нынешнего года. Но Россия отказалась от мирного соглашения, сославшись на сложности реализации отдельных пунктов или их недопустимость.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#новости
рекомендации
4070 ASUS очень дешево в Регарде
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В России создали приложение на Android для определения спелости арбузов и свежести продуктов
Information: Apple заключила соглашение с TSMC о 3-нм чипах для новых iPhone
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ВСУ используют самоходную гаубицу AS-90 — одно из самых мощных орудий в текущем военном конфликте
17
"Корейская Армата": Танк M2020 получил дальнобойные ПТУР, способные пробить броню Abrams
4
Российский истребитель Су-57 получил уникальный комплекс цифровой связи, который невозможно взломать
2
Reuters: КНДР взломали компанию российского ВПК, производящую гиперзвуковые и крылатые ракеты
2
На Украине модернизировали советские самолеты для использования Storm Shadow
4
В сети появились кадры "кладбища" украинской бронетехники в районе Работино, поражённой ВС РФ
2
Впервые ВМС Китая и России подошли вплотную к берегам США
2
Зеленский: У России не останется военных кораблей, если она продолжит блокировать украинские порты
3
The Times: Зимой прошлого года Киев был на грани эвакуации, но один воздушный бой всё решил
7
Американские врачи с помощью мозгового импланта вернули способность двигаться парализованному
4
Чехия подарила Украине авиасимулятор F-16, на котором уже успел "полетать" Зеленский
4
ВС РФ уничтожили немецкую систему ПВО IRIS-T SLM, однако Запад заявляет обратное
+
США выделили 700 миллионов на создание боевой машины XM30 для замены Бредли
4
Microsoft может выпустить Xbox Series X Digital Model
1
Microsoft может закрыть возможность устанавливать Windows 11 на неподдерживаемые компьютеры
5
Зеленского предупредили о скором отказе США от Украины
4
СМИ: в 2023 году россияне стали покупать видеокарты на 50% чаще, чем в предыдущем
1
«Известия»: США хотят попытаться занять город аль-Букамаль в Сирии
1
У Зеленского сообщили, что дружба с Польшей после завершения боевых действий перерастёт в борьбу
2
Как уход Zara, Renault и Finnair из России повлиял на их бизнеc
1

Популярные статьи

Российским Ка-52 на Украине будут противостоять машины спецназа Supacat HMT с ракетами ASRAAM
18
Россия применяет новое поколение РСЗО в спецоперации – что представляет собой "Торнадо-С"
11
Как в России воспримут изоляцию российского интернета от глобальной мировой сети
80
7+7 причин, почему надо включать прежде всего голову при покупке видеокарт NVIDIA
246
На фоне амбиций Китая построить 500 самолетов J-20 к 2035 г. Индия изучает возможность покупки Су-75
3
РМГ "Занос-1" - самый универсальный одноразовый гранатомёт в мире
5
В сеть попал план Украины по восстановлению контроля над Крымом — он был создан задолго до СВО
10
Обзор Wubuntu 11.3 (KDE): Дистрибутив Linux для игр
77
Не все видеокарты одинаково полезны - Radeon RX 5600 XT vs Radeon RX 5600 XT
5
Итоги гоночного уик-энда 5-6 августа
+

Сейчас обсуждают

Johan_888
14:38
О новые "ставки", уже интересно сколько за первый абрамс лимонов дадут?
Украине пришлось обсуждать место применения танков Abrams, прежде чем она получила их
Саша
14:37
школьники писали, жертвы егэ
ВСУ используют самоходную гаубицу AS-90 — одно из самых мощных орудий в текущем военном конфликте
Саша
14:36
Ну использует , че бухтеть ?
ВСУ используют самоходную гаубицу AS-90 — одно из самых мощных орудий в текущем военном конфликте
Саша
14:35
ловите бота
Зеленский: У России не останется военных кораблей, если она продолжит блокировать украинские порты
Johan_888
14:34
Норм, смотреть ютубчик хватит лет на 20.
Увеличил объём ОЗУ со 128 ГБ до 192 ГБ в домашнем компьютере - нюансы апгрейда
andrew_riddler
14:32
Абсолютно Он в своей теме с продажей башен случайно ответил на вопрос человеку с твинка воронворта и потом стёр На моих глазах
7+7 причин, почему надо включать прежде всего голову при покупке видеокарт NVIDIA
RadeoForce
14:29
хм, получается, воронврот это и есть леший?
7+7 причин, почему надо включать прежде всего голову при покупке видеокарт NVIDIA
RadeoForce
14:29
больше всего проблем с дровами амд у владельцев нвидии. какие выводы: может, пора перестать устанавливать дрова амд на видеокарты нвидии?
7+7 причин, почему надо включать прежде всего голову при покупке видеокарт NVIDIA
Артём Николаев
14:27
Ты сам решил, что не обладает? Воздух пирамиды это пенсионный фонд в рублях.
Биткоин неожиданно оказался полезен для окружающей среды и общества
Дмитрий
14:26
Я подошел к одному очкастому в офисе. Он такой ооой это надо час ждать. пошел подождал. прихожу через час. А он и не начинал. плюнул на него подошел к второй бабе напарнице его. та за 1 0...
В России в августе могут заблокировать миллионы SIM-карт
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем