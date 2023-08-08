Господин Блинкен так же отреагировал на инициативу президента РФ Владимира Путина о безвозмездной передаче шести африканским странам по 25–50 тыс. т зерна.

Госсекретарь Энтони Блинкен, давая интервью французскому радио RFI, заявил, что Америка уже решила российские вопросы по условиям зерновой сделки, но не получила обратно связи от Москвы.

Политик подчеркнул, что Вашингтон готов пойти на многие уступки, чтобы РФ рассмотрела возможность возвращения к сотрудничеству. Блинкен приложил все возможные усилия для решения вопросов. Он беседовал с местными банками, объясняя им, что США полностью поддерживают поставки российских зерновых культур. Санкции не должны стать преградой для взаимовыгодного сотрудничества.

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Госсекретарь США подчеркнул, что экспорт российского зерна значительно вырос за прошедшие 12 месяцев. Объем поставок не сравнится с тем, что был до момента начала конфликта на Украине.

ООН готова выступить в качестве гаранта выполнения российских условий. Но со стороны Москвы отсутствуют обратные контакты. Пока неясны дальнейшие перспективы возобновления зерновой сделки.