Медведев напомнил, что тогда за спиной грузинского руководства в лице Михаила Саакашвили стоял коллективный Запад, который "уже тогда стремился раскачать ситуацию в непосредственной близости от границ России".

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что России удастся урегулировать конфликт на Украине так же, как это было сделано в Южной Осетии ещё 15 лет назад. Об этом он рассказал в собственном канале Telegram.

В период прошлого конфликта Медведев занимал пост руководителя страны. Его заявление посвящено 15-летию с момента начала беспокойств в Южной Осетии.

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Политик подчеркнул, что в распоряжении России достаточно сил и ресурсов, чтобы выполнить задачи, поставленные в рамках СВО. В августе 2008 года РФ удалось полностью раздавить врагов, установив мир на собственных условиях.

Перед этим он сделал другое заявление СМИ. Медведев считает, что переговоры с Украиной, на данном этапе конфликта, являются нецелесообразными.