Подборка собрана для тех, кого сложно удивить. Нейросеть сгенерировала изображения популярных звезд в нетипичных для них образах. С ними фильмы кажутся совсем другими.

Сэмюэл Л Джексон снялся в более 100 фильмах. Он получил всемирное признание благодаря сотрудничеству с Квентином Тарантино. А вот так он выглядит в образе Супермена.

Мировую популярность Джонни Деппу принесли картины Тима Бертона и роль капитана Джека Воробья в «Пиратах Карибского моря». Он не стал заложником одного образа и мог бы справиться с воплощением Индианы Джонс.

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Леонардо Ди Каприо не пробовался на роль Ганнибала Лектера в «Молчании ягнят». Судебный психиатр, серийный убийца и каннибал в его исполнении тоже выглядит зловеще.

Дженнифер Лоуренс является одной из самых молодых оскароносных актрис в Голливуде. Ей вручили «Оскар» за главную роль в фильме «Мой парень — псих», который вышел в 2012 году. Из нее могла бы получиться эффектная Чудо-женщина.

У Рами Малека много поклонников. Он снимается в разных жанрах кино, является лауреатом «Эмми» и «Золотого глобуса». Midjourney показала, как бы выглядел экранный Шерлок Холмс в его исполнении.