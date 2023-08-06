Украинским солдатам удалось добиться того, что Россия для обороны Бахмута перебросила элитные подразделения, отметили в Институте изучения войны.

Украинские бойцы прибегли к хитрой тактике. ВСУ провели ряд наступательных операций на Бахмут, чтобы заставить российские войска перебросить больше подразделений на данное направление, тем самым снижая концентрацию солдат в других регионах.

Согласно отчету американского Института изучения войны, несколько операций, проведенных ВСУ вблизи Бахмута, заставили российские силы перебросить элитные подразделения в Донецкую область. На других направлениях количество бойцов несколько уменьшилось.

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Цель тактики остается неизвестной. Как предполагают в иностранном институте, украинские силы хотят собрать больше российских бойцов в одном регионе, чтобы ослабить другие направления.

В ISW подчеркнули, что солдаты ВС РФ, базирующиеся в Бахмуте, могли бы значительно усилить оборону в важнейших точках. К таковым относится Запорожье, Харьков и ЛНР. Несмотря на это, темпы контрнаступления значительно снизились, за прошедшие сутки практически не было столкновений.