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Михаил Подоляк: Россия не может контролировать Черное море

Погружение на дно крейсера «Москва» в апреле 2022 года символизировало начало конца российского присутствия в акватории Черного моря. Сегодняшние события – логическое продолжение завершения этой главы истории. - заявил Михаил Подоляк
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Украина пытается развязать новое направление конфликта с Россией – в этот раз на воде. Представители ВМФ считают, что смогут справиться с флотом противника, базирующемся в Черном море.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что начало было положено ещё в прошлом году. «Точкой отсчета» он именует поражение крейсера «Москва» и его дальнейшее затопления. С того момента и началось противостояние флотов в Черном море. События, происходящие в наше время, являются всего лишь закономерным продолжением. Украина не желает отдавать господство в данной области моря, а также терпеть лишения из-за перекрытых портов.

Подоляк утверждает, что российский флот не сможет полностью заблокировать все выходы украинских кораблей в море. Акватория остается под контролем ВМФ РФ лишь «номинально».

Но его заявления резко граничат с реальностью. Российский флот по-прежнему удерживает акваторию под собственным контролем, при этом не позволяя украинским кораблям свободно ходить там.

Киев перешел к активным наступательным действиям на воде после завершения действия зерновой сделки. В распоряжении Украины осталось огромное количество культур, требующихся иностранным государствам. Альтернативные пути поставок являются затратными, а также не позволяют в полной мере реализовать экспорт. Единственный вариант – это отправка судов в черноморском проливе.

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Подоляк же выражает «сочувствие» иностранным государствам, использующим российские порты для поставок энергоносителей. Он подчеркивает, что «нейтральная» позиция не всегда помогает победить. Другое дело – государства, поддерживающие Украину и не желающие признавать завершение зерновой сделки.

Но несмотря на храбрые бравады украинского политика, порты по-прежнему не функционируют, а зерно продолжает «пылиться» в амбарах.

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