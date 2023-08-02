Разработчики из студии Mundfish объявили о выходе первого сюжетного DLC для популярного шутера Atomic Heart под названием Annihilation Instinct. Релиз состоялся на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series S/X. За дополнение просят 400 рублей в VK Play и 10 долларов в Steam.

Вышело дополнения «Инстинкт Истребления» для шутера Atomic Heart на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S. DLC посвятили сборочному аппарату Элеоноре.

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Стало известно, что в DLC геймеры отправляются в комплекс «Менделеев», они должны выяснить правду о многофункциональном аппарате Элеонора. Примечательно, что устройство наделено собственной личностью. В анонсе дополнения написано, что главный герой погрузится в безумие ИИ, и ему придется обуздать его Инстинкт Истребления. На первый взгляд задача кажется тяжелой, но она вполне осуществима, если соблюсти ряд определенных условий.





Российско-кипрская студия Mundfish уточняет, что разработчики добавили дополнительные виды оружия, открыли возможность проводить манипуляции над временем, используя перчатку. Ожидается, что геймеры столкнутся с новым персонажем, профессором Лебедевым, другие герои компьютерной игры, в свою очередь, откроют себя с другой стороны. Однако это не всем может понравиться.

Пока цена дополнения в VK Play оценивается почти в 400 рублей, а в Steam и на консолях ─ 10 долларов. До 7 августа этого года компьютерная игра в жанре шутера Atomic Heart продается со скидкой.