При попытке наступления на Угледарском направлении в Донецкой народной республике (ДНР) группа пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) подорвалась на своих собственных минах, сообщил военнослужащий с позывным «Бука» из 2-го стрелкового батальона имени Дмитрия Донского в интервью РИА Новости.

Пешие бойцы ВСУ подорвались на собственных минах, пытаясь прорваться через Угледарское направление, ДНР. Об этом рассказал один из военных ВС РФ, имеющий позывной «Бука».

Боец поведал детали того события. Несколько дней назад украинские войска пытались прорваться через Угледар. В поле зрения российских бойцов попала небольшая группа пехоты ВСУ, сопровождаемая техникой. Но попытка не увенчалась успехом.

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Украинские войска так и не добрались до российских рубежей, подорвавшись на своих же минах. После подоспела РСЗО, дополнительно ударив по ВСУ. Украинским бойцам пришлось в срочности отступать.

Российский военнослужащий рассказал, что ВСУ регулярно предпринимают попытки прорвать заслоны. Чаще всего они придерживаются тактики открытого боестолкновения, нападая на рубежи малыми пехотными группами. Но подобные попытки имеют лишь один исход – поражение.

В прошлый четверг МО РФ рассказало об уничтожении пехоты и единиц брони ВСУ в районе Угледара.