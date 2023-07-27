В феврале 2023 года около 40 нелегалов попытались силой прорваться через польскую границу из Белоруссии. Уже на тот момент количество нелегалов, которые пытались прорваться через белорусско-польскую границу, составило более тысячи человек.

Польша стала «горячим туром» для нелегалов. На территорию страны, за нынешний год, пыталось попасть свыше 16 000 мигрантов. Все они шли из Белоруссии. Точное количество было озвучено польским премьер-министром Матеушем Моравецким. Подробности приведены в СМИ.

В середине июня польские пограничники рассказали, что их обстреляли со стороны РБ. Был причинен определенный ущерб, включая пострадавший автомобиль, принадлежащий сотрудникам ведомства. Снаряд вонзился в боковое окно транспорта, пробив его насквозь. Лишь случайность уберегла сидящих внутри пассажиров от гибели.

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Ещё в первом квартале 2023 года порядка 40 нелегальных мигрантов штурмовало польские границы, пытаясь проникнуть на территорию государства из РБ. К тому моменту число нелегалов, пересекавших рубежи подобным способом, перевалило за тысячу человек.

Причины поведения мигрантов не поясняются, как и ровно то, почему они стремятся попасть на польские территории.

Ранее Польша пожаловалась в Еврокомиссию на Германию из-за ввоза мусора в страну.