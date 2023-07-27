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Польша стала «горячим туром» для нелегалов. На территорию страны, за нынешний год, пыталось попасть свыше 16 000 мигрантов. Все они шли из Белоруссии. Точное количество было озвучено польским премьер-министром Матеушем Моравецким. Подробности приведены в СМИ.
В середине июня польские пограничники рассказали, что их обстреляли со стороны РБ. Был причинен определенный ущерб, включая пострадавший автомобиль, принадлежащий сотрудникам ведомства. Снаряд вонзился в боковое окно транспорта, пробив его насквозь. Лишь случайность уберегла сидящих внутри пассажиров от гибели.
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Ещё в первом квартале 2023 года порядка 40 нелегальных мигрантов штурмовало польские границы, пытаясь проникнуть на территорию государства из РБ. К тому моменту число нелегалов, пересекавших рубежи подобным способом, перевалило за тысячу человек.
Причины поведения мигрантов не поясняются, как и ровно то, почему они стремятся попасть на польские территории.
Ранее Польша пожаловалась в Еврокомиссию на Германию из-за ввоза мусора в страну.