По словам польского министра, у Варшавы не осталось выбора.

Польские власти обратились в ЕК с жалобой на ФРГ из-за массового ввоза мусора на территорию страны. Об этом рассказала Анна Москва, являющаяся министром климата и окружающей среды Польши.

С её слов стало понятно, что Варшава вынужденно пошла на данные меры.

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Москва подчеркнула, что Польша воспользовалась путем, предусмотренным для любого европейского государства. Варшава обратилась в ЕК с жалобой, что является лишь первым этапом.

Министр рассказала, что бывшее польское правительство в 2013 году разрешило ввозить мусор на территорию государства. Отходы начали активнее поступать в страну.

Именно из-за введения подобных мер Германия и начала ввозить мусор. Москва подчеркнула, что это привело к появлению 35 000 тонн незафиксированных отходов на различных свалках.

Варшава неоднократно пыталась беседовать с немецкими властями, призывая их забрать собственные отходы, но диалоги не обернулись результатами. Министр подчеркнула, что польские граждане не должны платить за то, чтобы вывозился мусор ФРГ.

Польша надеется, что жалоба станет сильным стимулом для Германии, заставив её забрать отходы с её территории. Варшава неоднократно предупреждала Берлин о том, что подаст иск, если не поступит реакции на просьбы и попытки диалога.