На опубликованных скриншотах указано, что компания будет представлять бренды Steam и Half-Life. При этом, как считают некоторые геймеры, ожидать анонса новой игры по вселенной Half-Life не стоит, так как организаторы Gamescom могли ошибочно включить франшизу в этот список.

Компания Valve была замечена в списке участников предстоящего Gamescom 2023. Сообщение об этом было опубликовано пользователем Сети, а в качестве доказательств он приложил два скрина.

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Если на первом приводится само название компании, на втором есть упоминание интересного названия – Half-Life. Фанаты тут же оживились в предвкушении чуда, но это может стать очередной «обманкой». Ранее уже встречалось такое, что участники мероприятия приводили франшизы, которые должны представить, а после этого не случалось.

Геймеры предположили, что Valve анонсирует выход Neon Prime. Корпорация достаточно давно произвела регистрацию торговой марки, но пока не было каких-либо объявлений и точной даты выхода.

Согласно анонсу, Valve разместится в бизнес-зоне. Есть шанс, что выставка будет посвящена партнерам, а не публичной презентации.

Gamescom состоится в конце августа. Мероприятие продлится всего несколько дней. В рамках фестиваля разработчики должны представить свои новинки или поделиться планами.

Ранее в СМИ появилась новость, что Ubisoft отменила сиквел Immortals Fenyx Rising в пользу Assassin’s Creed и Far Cry.