Компания Ubisoft решила прекратить работу над продолжением адвенчуры Immortals Fenyx Rising, вышедшей в 2020 году. Об этом сообщает VGC, ссылаясь на анонимные источники среди разработчиков.

Французская компания Ubisoft, специализирующаяся на разработке и издании компьютерных игр, обратилась к своей аудитории. Было объявлено об отмене сиквела Immortals Fenyx Rising.

Ранее компания хотела превратить игру во франшизу, однако планы изменились, поэтому пришлось отказаться от этой идеи. Специалисты прекратили разрабатывать продолжение экшен-адвенчуры. На момент закрытия проекта сиквел находился на раннем этапе разработки.

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Представители Ubisof объясняют это тем, что в процессе работы поняли, что у них нет возможности сделать Immortals популярной франшизой. Изначально компания планировала создать несколько частей Immortals, превратив из серии франшизу. Разработчики искали вдохновение в изучении культуры, мифов разных народов мира.

Чтобы не разочаровывать свою аудиторию, руководство Ubisof приняло решение о закрытии проекта. Он не относится к ранее отмененным играм, о которых было объявлено зимой 2023 года. Компания сосредоточится на запущенных играх-сервисах.

Релиз Immortals Fenyx Rising вышел примерно 3 года назад. Эксперты считают, что отмена работы над проектом может быть связана с тем, что продажи игры в Европе оказались на 70% меньше, если сравнивать с Assassin's Creed Valhalla.