В 11 из 13 системно значимых кредитных организаций РФ перестали принимать доллары и евро через банкоматы, сообщили «Известиям» в call-центрах и пресс-службах банков. Пока сохраняется возможность внести наличную валюту в отделениях банков.

Отечественные банки перестали принимать иностранную валюту через банкоматы, включая доллары и евро. 11 кредитных учреждений убрали функцию внесения зарубежных валют.

В АТМ Сбера давно убрана данная функция. В ВТБ отсутствует возможность пополнения счёта в иностранной валюте, используя банкоматы. Уже прошло больше года с момента, как убрали эту опцию. Информация также была подтверждена пресс-службой.

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Лидирующие в отрасли организации отказались от работы с иностранными валютами через банкоматы. В перечень входит ПСБ, Росбанк, Юникредитбанк и МКБ. Как известно, сейчас только в двух банках можно внести на счёт зарубежную валюту – это «Альфа» и «Тинькофф». В первом кредитном учреждении операция производится бесплатно, во втором требуется уплатить комиссию в размере 5%.

Причина отказа приема иностранной валюты не указана. Большая часть кредитных организаций воздержалась от комментариев по данному поводу.

Если рассматривать топ-30, то зарубежные деньги не принимают в Почта Банке и РНКБ.

Клиентам по-прежнему доступны в полном объеме все операции с российской валютой. Можно пополнить счет, осуществить перевод и т.д. О возвращении опции работы с иностранными деньгами пока не сообщалось.

Ранее в СМИ появилась новость, что Китай сократил экспорт военных товаров на Украину, переправив поставки в Россию.