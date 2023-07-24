Китай сократил экспорт военных товаров на Украину, переправив основной объем поставок дронов, тепловизоров, шлемов и бронекерамики в Россию. Об этом со ссылкой на данные китайской и украинской таможни сообщает Politico.

Китай изменил некоторые приоритеты в поставках. Теперь большая часть экспорта военной продукции осуществляется не на Украину, а в Россию. Подробности были представлены зарубежными СМИ.

Согласно материалам издания, за этот год РФ закупила в КНР беспилотников на огромную сумму – порядка $100 млн. Данные значения ровно в 30 раз больше, чем смогла позволить себе Украина, несмотря на щедрое спонсирование иностранных государств.

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Также Китай начал активно экспортировать керамику для бронежилетов в РФ. В процентном соотношении показатели возросли почти на 70%. Поставки этих же комплектующих Украине упали на 61%.

Между Китаем и Россией установился тесный оборот продукции, который всё продолжает расти. Москва активно закупает военные товары с момента начала СВО в прошлом году.

Украина же начала терять расположение Китая. В КНР соглашаются отправлять Киеву все меньше продукции. Возможно на ситуацию влияют действия Америки, постоянно вводящей в отношении Пекина новые санкции.

Ранее министр обороны Украины заявил, что обучение пилотов ВСУ управлению F-16 начнется в августе.