Старший дизайнер уровней Crysis 4 Жюльен Эвейе обратил внимание пользователей, что студия Crytek ищет старшего геймдизайнера для новой части шутера.

Немецкая частная компания Crytek сообщила, что работает над новым многообещающим проектом. Она не стала сохранять интригу, в данном случае речь идет о Crysis 4.

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Компания, основанная осенью 1999 года, известна в мировой индустрии в качестве разработчика компьютерных игр и программного обеспечения. Она объявила о вакансии специалиста, который будет работать над новой игрой. Сейчас требуется старший геймдизайнер.

В его обязанности будет входить создание концептов и разнообразных систем для игры. Ожидается, что старший геймдизайнер будет обладать опытом работы и соответствовать запросам ведущего дизайнера и директора компании. Другие подробности в объявлении о вакансии не были озвучены.

Геймеры считают, если компания ищет нового сотрудника, это означает, что действительно готовится многообещающий многогранный проект. Скорее всего, он не выйдет в ближайшие пару лет, об его запуске выйдет отдельный релиз.

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