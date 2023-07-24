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Немецкая частная компания Crytek сообщила, что работает над новым многообещающим проектом. Она не стала сохранять интригу, в данном случае речь идет о Crysis 4.
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Компания, основанная осенью 1999 года, известна в мировой индустрии в качестве разработчика компьютерных игр и программного обеспечения. Она объявила о вакансии специалиста, который будет работать над новой игрой. Сейчас требуется старший геймдизайнер.
В его обязанности будет входить создание концептов и разнообразных систем для игры. Ожидается, что старший геймдизайнер будет обладать опытом работы и соответствовать запросам ведущего дизайнера и директора компании. Другие подробности в объявлении о вакансии не были озвучены.
Геймеры считают, если компания ищет нового сотрудника, это означает, что действительно готовится многообещающий многогранный проект. Скорее всего, он не выйдет в ближайшие пару лет, об его запуске выйдет отдельный релиз.
Ранее в СМИ появилась новость, что в Китае арестовали авторов чит-кодов для Genshin Impact.