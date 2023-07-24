Расследованием дела занимаются полицейские Шанхая — именно в этом городе базируется студия miHoYo.

В КНР были задержаны подозреваемые в разработке читов для Genshin Impact. Их арестовали после того, как представители компании miHoYo официально объявили о старте более активной борьбы по защите своих интеллектуальных прав.

Полиция Шанхая обратила внимание на группировку, которая согласно предварительным данным специализировалась на разработке и распространении читов для Genshin Impact. Их вина еще не доказана, но известно, что подозреваемые будут находиться под стражей до заседания суда.

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Сотрудники miHoYo заявляют, что будут внимательно следить за ситуацией. Компания подсчитывает убыток, принесенный от деятельности группировки. Ее представители также напомнили, что раньше за подобные нарушения злоумышленников отправляли в тюремное заключение, а не давали условный срок. Так, летом 2022 года разработчиков читов для Genshin Impact приговорили к 4 годам лишения свободы.

Эксперты считают, что борьба по защите интеллектуальных прав покажет незаконным группировкам и злоумышленникам без напарников, что компания намерена предотвратить любые нарушения в свой адрес, в том числе речь идет об утечке конфиденциальных сведений и разработке читов.

Ранее в СМИ появилась новость, что студия Insomniac Games работает над неанонсированной AAA-игрой.