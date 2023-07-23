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jackhalloween9 За пост начислено вознаграждение
Блинкен: США не считают санкции препятствием для контактов с военным командованием Китая
Ли Шанфу подпал под санкции США в сентябре 2018 года за то, что, как утверждает американское правительство, санкционировал покупку Китаем российских зенитно-ракетных комплексов С-400 и 10 истребителей Су-35.

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В Америке уверены, что санкции, введенные в отношении военного руководства Китая, не станут преградой для дальнейшего взаимодействия между двумя странами в данной отрасли. Об этом рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе собственного интервью. Также он подчеркнул, что отказ КНР в поддержании любых контактов носит исключительно политический характер.

Блинкен всецело уверен, что Китай, несмотря на введенные санкции в отношении его оборонного ведомства, может спокойно взаимодействовать с Америкой. США, в свою очередь, не желают обрывать контактов с КНР. Но Пекин принял решение отказаться от дальнейших совместных действий в данной отрасли, игнорируя попытки выхода «на связь».

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Вашингтон надеется, что это не конец отношений, а лишь решение, принятое исключительно с политической точки зрения. США неоднократно обозначали важность данных связей. Это поможет военными исключить любые просчеты, а также неправильные интерпретации действий друг друга.

Сейчас Америка находится в ожидании ответа Пекина. На КНР не будут оказывать давление по данному поводу, но руководство США надеется на положительный ответ, так как Вашингтон желает избежать любых военных преткновений с Китаем. 

Посольство России заявило, что ответственность за применение ВСУ кассетных боеприпасов лежит на США.

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#сша #китай #китай против сша #блинкен
Источник: osnmedia.ru
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