"На совести США лежит затягивание конфликта и новые жертвы среди мирных граждан", - говорится в распространенном комментарии посольства.

Послы РФ в Америке обвинили Вашингтон в жертвах среди мирного населения из-за действий Киева. Речь идёт про страшный прецедент. Согласно отчету МО РФ, ВСУ, воспользовавшиеся кассетными снарядами, нанесли удар по местоположению российских журналистов. Есть жертвы и пострадавшие.

К примеру, у корреспондента «Известий» Романа Польшакова множество осколочных ран на животе и спине. Одна из частей снаряда пробила ногу. Его оператор Дмитрий Шиков пострадал меньше, но сейчас находится в госпитале с контузией и ранением мягких тканей.

реклама

Также имеются и жертвы. При эвакуации погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев. Он не смог продержаться до больницы, где ему оказали бы квалифицированную медицинскую помощь.

Дипломаты, находящиеся в посольстве РФ в США, обвиняют Вашингтон в произошедшем. Они подчеркнули, что киевский режим применил запрещенные боеприпасы против гражданского населения.

С точки зрения политиков, у Америки все меньше контроля над действиями украинской армии. Дипломаты уверены, что данный прецедент – лишь первый «звоночек». Украина продолжит вымещать свою «злость» от проигранного контрнаступления, а жертвами их зверств станут гражданские лица.

Ранее издание Politico писало, что недовольство в рядах ВСУ может привести к общественным конфликтам на Украине.