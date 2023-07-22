"Украинцы потеряли большие склады с оружием в Одессе и в окрестностях города в результате работы российской артиллерии", — сказал офицер.

Недавний удар российской армии по Одессе обернулся кошмарными последствиями для ВСУ. Об этом рассказал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, опубликовавший соответствующий видеоролик в социальных сетях.

Со слов офицера, на одесских складах было множество зарубежных единиц техники и вооружения. И все эти объекты уничтожены. Российские ракеты идеально отработали по позициям, вооружение не уцелело.

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Также он подчеркнул, что Россия не просто так перекрыла украинские порты. Через них иностранные государства втайне передавали Киеву боеприпасы, но теперь не смогут этого сделать. Все входящие в порты суда будут расцениваться как вражеские корабли, транспортирующие военные грузы.

Ранее в Одессе произошли «облавы». ВСУ разыскивали лиц, способствующих продвижению России по данному направлению. Весь город оцепили. Украинские военные полагают, что нанести столь точный удар по складам ВСУ невозможно без наводки изнутри.

Ранее в СМИ появилась новость, что Великобритания не в состоянии отразить российские крылатые ракеты.