Британский подполковник Стюарт Кроуфорд оценил шансы Великобритании отразить российские крылатые ракеты в статье для Express.

В Британии заявили, что государство бессильно против российских крылатых ракет. Местный подполковник Стюарт Кроуфорд честно рассказал про шансы королевства на отражение данной атаки.

Он указал, что в расположении Великобритании есть радары, позволяющие предупредить о выпущенных в её сторону ракетах. Но у государства нет в наличии ракет-перехватчиков, позволяющих отразить атаку. Следовательно, королевство бессильно перед российским вооружением.

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Офицер подчеркнул, что в распоряжении британской стороны имеются лишь средства обнаружения, но не противодействия. Небо королевства будет беззащитным, если Россия решится ударить, к примеру, «Искандером».

Перед этим в СМИ поступило заявление от украинской стороны. В Киеве признали, что у них нет возможности «драться» с Россией на собственных условиях. Поставляя вооружение, иностранные государства берут с Украины «слово», что ракеты с большой дальностью поражения не будут использоваться против российских территорий.

Ранее Польский генерал заявил, что для уничтожения уголовников ЧВК "Вагнер" хватит одной ракеты.