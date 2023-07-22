Сообщается, что «Газпром» продолжает поставки российского газа для транзита через Украину в объеме, согласованном с украинской стороной через газоизмерительную станцию «Суджа», а именно 40,15 млн кубических метров на 22 июля.

«Газпром» ещё сильнее снизил экспорт газа в иностранные государства через ГИС «Суджа». Транзит проходит через Украину. Точный объем составил порядка 40,15 млн кубометров. Показатели немного ниже чем те, что были ещё сутки ранее. Подробности представлены СМИ со слов представителя корпорации.

Как утверждает собеседник издания, «Газпром» экспортировал ресурс через украинские территории в строгом соответствии с нормами, подтвержденными Киевом. Объем составил 40,15 млн кубометров. Заявку на ГИС «Сохрановку» не приняли.

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Сегодня поступило заявление от ведущего аналитика ФНЭБ Игоря Юшкова. Он рассказал, что экспорт газа из РФ через Украину уже находится на грани. С высокой вероятностью поставки будут прекращены раньше, чем завершится контракт.

Причина происходящего заключается в наличии существенных претензий у обеих сторон. Специалист утверждает, что оба государства уверены в отсутствии выполнения условий контракта своим оппонентом.

Ранее в СМИ появилась новость, что Британия передала Украине в 15 раз больше артиллерийских снарядов, чем планировала.