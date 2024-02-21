Известный юрист и основатель CryptoLaw US, Джон Дитон, подал официальную кандидатуру на должность сенатора в Сенате Массачусетса, заменяя Элизабет Уоррен. Его предвыборный сайт был запущен в эфир в выходные, а он сам выступит в роли республиканского кандидата против Уоррен. В своих сообщениях в социальных сетях он утверждает, что Уоррен не проявляет активности в пользу Массачусетса.

Дитон, чья деятельность связана с поддержкой Ripple, высказал обвинения в адрес Уоррен и Гэри Генслера, представляющих Комиссию по ценным бумагам и биржам, за их отношение к криптоиндустрии. Он также высказал свое мнение о делах SEC против Ripple, Binance и Coinbase. В прошлом году Дитон выступил от имени тысяч держателей XRP в дело SEC против Ripple, указывая на то, что их интересы не были должным образом представлены. Кроме того, сам он владел XRP. Еще в декабре Дитон намекал на возможное участие в выборах в Сенат, расспрашивая своих подписчиков на платформе X о том, стоит ли ему баллотироваться и приобретать дом в Массачусетсе.

Уоррен, известная своей критикой криптовалют, ранее заявляла, что они используются террористическими организациями на Ближнем Востоке для финансирования. Однако эти утверждения были опровергнуты как поставщиком блокчейн-аналитики Elliptic, так и Министерством финансов. Она также обвиняла SEC в неправомерном одобрении спотовых биткойн-ETF в январе, указывая на ошибки в законодательстве и политике. В настоящее время Уоррен выступает за ужесточение мер борьбы с отмыванием денег, касающихся криптовалют, и повторно представила свой законопроект в октябре прошлого года. Однако этот законопроект получил и критику за возможное подавление инноваций в этой сфере.

Дитон отметил в интервью The Boston Globe, что, несмотря на свои связи с криптовалютами в прошлом, в настоящее время он не является активным участником этой сферы.