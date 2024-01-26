Мэттью Шульц: «90% крупных майнеров окажутся убыточными после халвинга биткоина»
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Согласно Мэттью Шульцу, сооснователю CleanSpark, биткоин может столкнуться с вызовами, влияющими на прибыльность крупных майнинговых компаний после предстоящего халвинга. Эксперт ссылается на исследование Cantor Fitzgerald и предупреждает, что майнеры, такие как Marathon Digital, Riot Platforms и Core Scientific, могут подвергнуться финансовым давлениям из-за снижения награды.
Анализ Шульца выделяет Argo Blockchain и Hut 8, прогнозируя, что их затраты на добычу биткоинов после халвинга достигнут $62 276 и $60 360 соответственно. Вместе с тем, Bitdeer и CleanSpark, по словам Шульца, могут устоять при текущих ценах в районе $40 000 за биткоин.
Председатель CleanSpark отмечает, что майнинговые компании могут использовать хеджирование для смягчения рисков до увеличения стоимости биткоина.
Напомним, что халвинг биткоина, запланированный на апрель, уменьшит вознаграждение майнеров с 6,25 BTC до 3,125 BTC. Ранее BitRiver представила расчеты по себестоимости добычи биткоина в США и России после этого события.
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