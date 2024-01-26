



Согласно Мэттью Шульцу, сооснователю CleanSpark, биткоин может столкнуться с вызовами, влияющими на прибыльность крупных майнинговых компаний после предстоящего халвинга. Эксперт ссылается на исследование Cantor Fitzgerald и предупреждает, что майнеры, такие как Marathon Digital, Riot Platforms и Core Scientific, могут подвергнуться финансовым давлениям из-за снижения награды.

Анализ Шульца выделяет Argo Blockchain и Hut 8, прогнозируя, что их затраты на добычу биткоинов после халвинга достигнут $62 276 и $60 360 соответственно. Вместе с тем, Bitdeer и CleanSpark, по словам Шульца, могут устоять при текущих ценах в районе $40 000 за биткоин.

Председатель CleanSpark отмечает, что майнинговые компании могут использовать хеджирование для смягчения рисков до увеличения стоимости биткоина.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Напомним, что халвинг биткоина, запланированный на апрель, уменьшит вознаграждение майнеров с 6,25 BTC до 3,125 BTC. Ранее BitRiver представила расчеты по себестоимости добычи биткоина в США и России после этого события.