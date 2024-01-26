Правительство США объявило о намерении продать 2875 биткоинов, находившихся в распоряжении Райана Фараса и Шона Бриджеса, на общую сумму около $115 млн. Эти цифры вытекают из предыдущих событий, когда в 2018 году Фарас и его отец были приговорены к 57 месяцам тюремного заключения, а судом было решено конфисковать $5,6 млн наличными, а также имущество и 4000 биткоинов.

Новые обвинения в 2021 году привели к изъятию дополнительных 2875 биткоинов в феврале и еще 59 биткоинов в мае. Курс биткоина не проявил реакции на это объявление, и за последние сутки цены на криптовалюту практически не изменились, колеблясь в пределах $39 600-40 300, согласно данным CoinGecko.

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По информации от "21.co", правительство США стало одним из крупнейших держателей биткоина, в настоящее время контролируя 194 188 биткоинов, что эквивалентно $7,78 млрд. В декабре 2023 года апелляционный суд оформил конфискацию 69 370 биткоинов (~$3 млрд), принадлежащих Silk Road, в рамках решения Министерства юстиции США. Арест активов произошел в ноябре 2020 года, когда их стоимость составляла примерно $1 млрд.