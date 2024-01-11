Последнее вторжение Arbitrum в игровой мир, игровая сеть Xai, инициировала первую крупную раздачу игровых токенов в 2024 году, распределяя свой токен XAI среди подходящих пользователей





В последнем наступлении Arbitrum в мире онлайн-игр, платформа Xai запустила крупное распределение своего игрового токена XAI в 2024 году, предоставляя его подходящим пользователям. Xai, позиционируемая как сеть "уровня 3", основана на технологии Arbitrum, второго уровня масштабирования для Ethereum, добавляя свой уникальный элемент в развивающийся криптовалютный мир.

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Щедрое распределение XAI

Фонд Xai выделил 125 миллионов токенов XAI, что составляет 5% общего числа, для соответствующих пользователей, включая держателей определенных Xai NFT и операторов Sentry Nodes - ключевых валидаторов, поддерживающих сеть. Пользователи Binance также получили возможность заработка токенов XAI, делая ставки на другие криптовалюты до официального запуска.

Операторы Sentry Node и держатели NFT могут рассчитывать на существенные суммы от распределения, где операторы узлов могут запросить 1658 XAI за ключ, эквивалентный почти 850 долларам США по текущим рыночным курсам. Владельцы Vanguard NFT получают 1307 XAI, приблизительно равные 660 долларам США, а обладатели Legendary NFT имеют право на 290 XAI, что составляет 147 долларов США.

Динамика токена после запуска

Цена XAI стартовала немного ниже 0,68 доллара, быстро поднимаясь до пика выше 0,77 доллара, а затем стабилизировалась на текущем уровне в 0,51 доллара, отражая дневное падение на 25%. Несмотря на встроенную волатильность от аирдропа токенов, общая стоимость аирдропа приблизилась к 70 миллионам долларов, поднимая рыночную капитализацию XAI выше 154 миллионов долларов, охватывая 277 миллионов токенов в обращении.

Анонс второго этапа распределения

Фонд Xai подготовил "второй сезон" наград в виде токенов, хотя конкретные детали о том, как пользователи смогут получить дополнительные вознаграждения, остаются неизвестными. В социальных сетях появились жалобы от владельцев Xai NFT на их исключение из первоначального распределения, особенно на более низких уровнях, чем "Vanguard" или "Legendary".

Связи с киберспортом и стримерами

Сеть Xai, созданная в партнерстве Xai Foundation, Arbitrum Offchain Labs и Ex Populus, объединила усилия с киберспортивным гигантом Team Secret для продвижения и участия в сети, акцентируя внимание на конкурентных играх.

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Студия Ex Populus, разработчик первых игр Xai, в настоящее время работает над Final Form - карточной игрой с автоматизированным боем, и LAMO - онлайн-миром с мультяшными персонажами в виртуальных битвах. LAMO уже представила физические игрушки, вдохновленные игровыми персонажами, такими как Ninja и Dr. Disrespect, предоставляя владельцам игрушек доступ к соответствующим персонажам в игре.