Цена Internet Computer (ICP) стремительно росла в течение последних четырех недель и сегодня достигла максимума на $16,30

Цена Internet Computer (ICP) в последние четыре недели стремительно возросла, достигнув максимального значения в $16,30 сегодня. Этот восход был полностью параболическим, что привело к преодолению ключевых уровней сопротивления, установленных в октябре 2023 года.

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Токен ICP с апреля 2022 года торговался ниже долгосрочной горизонтальной зоны сопротивления, фиксируя два минимума в ноябре 2022 года и октябре 2023 года. Однако после прорыва нисходящей линии сопротивления началось восходящее движение, ускорившееся до $16,30. Этот бычий прорыв также подразумевает преодоление важной горизонтальной области сопротивления.

Недельный индекс относительной силы (RSI) продолжает расти, оставаясь выше 50, что подтверждает бычий тренд. Несмотря на перекупленность индикатора, сигналы медвежьей дивергенции отсутствуют.

The House of Crypto сравнивает ICP с биткоином и Ethereum, считая токен революционной инновацией. Crypto Ninja также считает ICP ключевой ставкой на долгосрочный успех, несмотря на 450% рост цены. CryptoMarkets выделяет бычью свечу после медвежьей, ставя цель на $24,50.

Технический анализ на дневном таймфрейме показывает полностью параболический рост цены с октября. Волновой анализ Эллиотта указывает на завершение пятой волны этого роста. Пятая волна имеет ту же длину, что и первая. Поскольку токен торгуется внутри горизонтальной зоны сопротивления, это может быть потенциальной вершиной. Несмотря на медвежью дивергенцию дневного RSI, ее подтверждение еще не произошло.

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В случае успешного бычьего прорыва ICP может достичь следующей долгосрочной области сопротивления на уровне $22, что на 50% выше текущей цены. Однако отскок от уровня $15,50 и медвежий пробой параболы могут предвестить конец восходящего движения, с потенциальным снижением токена на 40% до ближайшей поддержки в районе $9,30.