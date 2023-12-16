Цена мемкоина BONK взлетела на 134% на фоне листинга на крупнейшей в мире бирже криптовалют Binance

На фоне включения токена BONK в листинг криптовалютной биржи Binance, его стоимость стремительно увеличилась на 134%, достигнув рыночной капитализации более $2 млрд и закрепив за собой место в топ-50 криптовалют. Сегодня в 8:00 по UTC началась спотовая торговля парами BONK/USDT, BONK/FDUSD и BONK/TRY, однако биржа предупредила о высокой волатильности токена, отметив его меткой Seed.

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Не смотря на предостережения, цена BONK за последние 24 часа выросла на 134%, увеличив рыночную капитализацию на более $1 млрд. В настоящее время токен торгуется по цене $0,00002829 и занимает 47 место в списке криптовалютного рейтинга.

Динамика роста BONK ускорилась после начала торгов на платформе Coinbase, придавая токену дополнительный импульс.

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Активный интерес к мемкоину Bonk оказал влияние на продажи смартфона Solana Saga. Радж Гокал, соучредитель Solana, сообщил в Twitter, что продажи смартфона выросли минимум в 10 раз, учитывая, что каждый покупатель получал 30 млн токенов Bonk. С учетом текущей цены, стоимость этих токенов превышает цену самого смартфона, создавая дополнительные динамичные тренды на рынке.