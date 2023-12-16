В пятницу цена биткоина (BTC) снизилась до $41 800 с 24-часовым диапазоном от $41761 до $43329, что сигнализирует об умеренной волатильности

На прошлой неделе наблюдались изменения в динамике цены биткоина (BTC). В пятницу стоимость криптовалюты опустилась до отметки $41 800, отразив умеренную волатильность в пределах от $41 761 до $43 329 за последние 24 часа. Рыночная капитализация BTC достигла $835 миллиардов, поддерживаемая активными торгами на уровне $24,86 миллиарда.

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Анализ осцилляторов, ключевых инструментов для измерения динамики рынка, показал неоднозначную, но в общем нейтральную картину. Индекс относительной силы (RSI) на уровне 51 указывает на сбалансированное рыночное настроение. Стохастический осциллятор, находясь на отметке 65, поддерживает нейтральную перспективу. Вместе с тем, индекс товарного канала ушел в отрицательную зону (-71), указывая на медвежий тренд, но оставаясь в рамках нейтральности.

Анализ скользящих средних для краткосрочных (10- и 20-дневных) периодов свидетельствует о медвежьем тренде, отмечая последние нисходящие движения. В то время как долгосрочные экспоненциальные и простые скользящие средние (30-, 50-, 100- и 200-дневные) предпочтительно сохраняют бычий оттенок, указывая на сложность текущей динамики рынка.

На дневных графиках наблюдается бычий тренд с верхними максимумами и минимумами, подтвержденными уровнями поддержки и сопротивления приблизительно на отметках $35 651 и $44 729 соответственно. Эти уровни, вместе с высоким объемом торгов в период существенных движений цен, поддерживают текущую тенденцию и предоставляют важную информацию о потенциальных точках входа и выхода.

На 4-часовом графике наблюдается более нестабильная ситуация, несмотря на общий восходящий тренд. Усиление бокового движения и появление крупной красной свечи подчеркивают возможное давление со стороны продавцов. Краткосрочные уровни поддержки и сопротивления определены в области $40 181 и $43 440 соответственно.

Модель дневного графика, подкрепленная верхними максимумами и минимумами, а также сигналами "покупка" от долгосрочных скользящих средних, формирует прочную базовую силу, укрепляя веру в бычий сценарий. Умеренная волатильность и значительный объем торгов дополнительно поддерживают позитивные настроения, указывая на вероятность устойчивого восходящего импульса в ближайшем будущем.

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Медвежий сценарий, опираясь на краткосрочные сигналы и потенциальные уязвимости рынка биткоина к 15 декабря 2023 года, предполагает усиление бокового движения на 4-часовом графике и подчеркивает возможное давление со стороны продавцов, создавая краткосрочную медвежью тенденцию.