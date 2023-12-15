Проект Worldcoin объявил о своей интеграции с крупными платформами, включая Shopify, Mercado Libre, Minecraft, Reddit и Telegram





Worldcoin раскрыл подробности о своей новой интеграции с ведущими онлайн-платформами, включая Shopify, Mercado Libre, Minecraft, Reddit и Telegram. Этот шаг стал импульсом для роста цены токена.

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World ID 2.0, разработанный Worldcoin, представляет из себя инновационный протокол, цель которого – усовершенствовать процессы онлайн-верификации. Система предоставляет три уровня аутентификации: базовый, стандартный и высокий. От создания профиля в приложении Worldcoin до более надежных методов безопасности, таких как сканирование радужной оболочки глаза и распознавание лиц.

Руководитель отдела Tools for Humanity, Тьяго Сада, подчеркнул, что благодаря новой системе пользователи могут оставаться анонимными, обеспечивая безопасность верификации на различных онлайн-площадках. Он также выделил эффективность инструмента в разграничении между ботами и реальными пользователями на таких популярных платформах, как Shopify, Mercado Libre, Minecraft, Reddit и Telegram.

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На текущий момент более 5 миллионов пользователей воспользовались новой системой World ID, и более 2,6 миллиона успешно прошли процедуру сканирования радужной оболочки глаза. Стоит отметить, что с середины сентября цена токена выросла на внушительные 150%, и на данный момент WLD торгуется на уровне $2,54.