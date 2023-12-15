реклама
Deutsche Bank, DWS Group, Flow Traders и Galaxy Digital объединяют свои ресурсы для создания нового стейблкоина, привязанного к евро. Проект, получивший название AllUnity, будет предоставлять инфраструктуру для безопасных ончейн-расчетов, ориентированную на институциональных инвесторов, корпорации и частные лица.
реклама
Руководителем AllUnity станет Александр Хоптнер, опытный профессионал с богатым опытом в Штутгартской фондовой бирже, Deutsche Börse и BitMEX.
Компания уже подала заявку в BaFin на получение лицензии оператора электронных денег, стремясь соблюсти положения MiCA.
Технологическую поддержку в области токенизации и кастодиального хранения обеспечит GK8, дочерняя компания Galaxy Digital.
AllUnity планирует запустить стейблкоин в течение 12-18 месяцев после получения необходимых разрешений.
Проект также внесет изменения в отслеживание криптовалютных переводов в ЕС в соответствии с требованиями MiCA.
Нельзя не упомянуть, что в сентябре Circle представила свою "стабильную монету" EURC на сети Stellar, а в декабре Bitstamp добавил в листинг "стабильную монету" EUR CoinVertible, выпущенную банком Société Générale.