Полиция Великобритании вернула 8 млн фунтов стерлингов ($10 млн) в биткоинах трейдеру, которого шесть лет назад обманула группа мошенников





Полиция Великобритании успешно вернула биткоины на сумму 8 миллионов фунтов стерлингов ($10 миллионов) трейдеру, похищенные мошеннической группой шесть лет назад. Преступники украли 28 миллионов долларов в криптовалюте с платформы CoinSpot, используя Дубай для легализации средств.

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После тщательного расследования полиция выследила и задержала преступников, изъяв около 445 BTC. Один из пострадавших пользователей биржи уже восстановил свои $10 миллионов.

"На прошлой неделе наши оперативные группы совместно вернули похищенные биткоины на сумму 8 миллионов фунтов стерлингов их законному владельцу. Преступники теперь находятся за решеткой, их Рождество в тюрьме," - сообщили полицейские из Ланкашира.

Также стало известно, что вышедший на пенсию финансовый консультант из Восточного Суссекса, Саймон Ходли, стал жертвой мошенничества с криптовалютами. Ходли инвестировал в криптовалюты через компанию, предположительно занимающуюся инвестициями.

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Неотложное заявление полиции Великобритании от ноября гласило, что 2,37 миллиона фунтов стерлингов, конфискованных у преступников в рамках расследования мошенничества с криптовалютой IOTA, будет возвращено жертвам с помощью криптобиржи Kraken.