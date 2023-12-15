Криптовалютная биржа Blockchain.com планирует расширить штат на 25% уже в первом квартале 2024 года, поскольку собирается выйти на новые рынки

Криптовалютная платформа Blockchain.com стремится к заметному расширению своего штата сотрудников на 25% в первом квартале 2024 года, взяв курс на новые рынки. Ключевым этапом в этом стратегическом развитии станет предоставление своих услуг в Нигерии и Турции. Для координации этого амбициозного плана компания привлекла Кертиса Тинга, бывшего руководителя глобальных операций в Kraken. Об этом свидетельствует сообщение Bloomberg, основанное на беседе с генеральным директором Blockchain.com, Питером Смитом.

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Новый центр управления компании будет базироваться в Париже, а Кертис Тинг будет отвечать за создание местных подразделений по всей Европе, следуя местным законам и регуляциям. В настоящее время все операции Blockchain.com в Европе осуществляются через центральную структуру, расположенную в Лондоне.

Согласно словам Питера Смита, в настоящий момент на платформе числится около 300 сотрудников, но с выходом на рынки Нигерии и Турции планируется увеличить штат на 25%. Решение об увеличении персонала обусловлено восстановлением криптоиндустрии после ее существенного спада в ноябре 2022 года, вызванного крахом FTX.

"Мы находимся в начале весны, и именно сейчас подходящий момент для инвестирования в будущее," подчеркнул Смит.

Исполнительный директор также отметил, что доходы криптобиржи стремительно растут, превосходя предыдущие показатели. Однако конкретные цифры не были предоставлены.

Ранее Blockchain.com привлекла инвестиции в размере $110 млн от Kingsway Capital, Freeman Capital, Coinbase Ventures и других инвесторов. В результате этого раунда оценка платформы составила $7 млрд, что в два раза меньше по сравнению с предыдущим годом. Тогда криптоплатформе пришлось существенно сократить штат и оклады сотрудников после потерь в $270 млн, вызванных банкротством хедж-фонда Three Arrows Capital.

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В начале ноября OpenSea, крупнейший NFT-маркетплейс, объявил о сокращении 50% своего персонала, а также компания-разработчик Polkadot — Parity Technologies столкнулась с сокращениями, затрагивающими 40% сотрудников. По словам руководства Parity Technologies, данное решение связано с финансовыми трудностями, вызванными неудачным управлением финансами.