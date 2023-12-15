Представители компании Taurus, поддерживаемой Deutsche Bank (DBK), сделали важное объявление

Представители Taurus, с поддержкой Deutsche Bank, объявили о заключении ключевого партнерства с Teylor. Швейцарская компания, специализирующаяся на хранении криптовалюты, заключила договор с местной финтех-платформой, ориентированной на предоставление кредитов малому и среднему бизнесу в Германии.

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Активы кредитного портфеля Teylor, под контролем юридической фирмы Allen and Overy, получат возможность торговли на вторичном рынке платформы Taurus TDX. Соучредитель Taurus, Ламина Брахими, сообщил, что в процессе токенизации участвует еще одна инвестиционная компания из Люксембурга. На территории платформы Taurus TDX уже было проведено более 20 крупных транзакций, включая токенизированные капитал, долги, структурные продукты и предметы искусства. Общая стоимость этих операций превышает €1 млрд.

Тренд токенизации реальных активов (RWA) приобретает популярность в мировой криптовалютной индустрии. Компания Teylor предоставляет кредиты развивающимся предприятиям в Германии на суммы от €100 тыс. до €1,5 млн при поддержке британского банка Barclays. В предыдущем месяце были предоставлены займы на общую сумму около €25 млн.

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Генеральный директор Teylor, Патрик Штойбле, подчеркнул, что компания ориентирована на предоставление кредитов предприятиям с годовой доходностью от €5 млн до €50 млн. Токенизация займов направлена на поддержку перспективных немецких предприятий в различных отраслях, включая промышленность, химию, точное оборудование и сферу импорта и экспорта.