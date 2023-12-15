Компания Metagood объявила о завершении раунда начального финансирования на сумму $5 млн

Metagood завершила первый этап финансирования, привлекая внушительные $5 млн. Компания, специализирующаяся на разработке технологий блокчейн и цифровых активов, успешно завершила сбор средств для дальнейшего развития своих инновационных проектов.

реклама

Этот этап финансирования организован при активном участии Sora Ventures, среди участников также выделяются такие крупные венчурные фирмы, как ACTAI Ventures, Bitcoin Frontier Fund, Bitcoin Magazine Fund, London Real Ventures и стартап Peach.xyz. Собранные средства будут направлены на разработку передовых технологий и новых продуктов, а также на маркетинговые исследования площадки Osura и поддержку партнерских отношений с художниками.

Напомним, что год назад Metagood уже успешно привлекла $5 млн на предварительном этапе финансирования. "Мы создали компанию, основываясь на идее использования NFT в качестве формы выражения, где каждый может создавать ценные объекты, токенизировать и обмениваться ими", - отметил Билл Тай, сооснователь и председатель Metagood, в интервью TechCrunch.

Компания представила флагманскую коллекцию невзаимозаменяемых токенов OnChainMonkey примерно год назад.

Важно отметить, что в 2022 году среди инвесторов стартапа появились такие именитые личности, как цифровая студия Animoca Brands, основатель Morgan Creek Capital Марк Юско, инвестиционный менеджер Virgin Group Фредди Эндрюс и многие другие.

рекомендации ASUS 4060 Ti всего на 6тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

На более ранних этапах проекта финансовую поддержку оказали актер Оуэн Уилсон, председатель Virgin Unite Холли Брэнсон, а также соучредители Rotten Tomatoes Патрик Ли и Стивен Ван. Заинтересованность также проявили соучредитель Dapper Labs Рохам Гарегозлу, руководитель Infinity Джеффри Зирлин и основатель The Sandbox Себастьян Борже.