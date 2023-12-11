Разработчики Pudgy Penguins сделали важный анонс

Разработчики Pudgy Penguins сделали важное заявление о дальнейших шагах в развитии своего проекта. В свежем твиттер-объявлении они сообщили о намерении запустить Pudgy World Alpha в первом квартале 2024 года, используя технологию zkSync.

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Этот новый продукт, по словам разработчиков, позволит студии успешно расширить свою деятельность в рамках Web3. Они подчеркнули, что Pudgy World станет не только коллекционированием NFT, но и уникальным развлекательным брендом, предлагая свежий взгляд на формирование стиля и образа жизни.

Альфа-версия Pudgy World также представила первых "героев-персонажей" Pudgy Penguins - "Паджи" и "Персик". Они обещают внести элементы повествования и провести геймеров через захватывающие приключения. Этот продукт, согласно создателям, станет уникальным сочетанием развлекательного IP и технологии ZK с гарантированным уровнем конфиденциальности, что является важным шагом в развитии Web3.

Генеральный директор Pudgy Penguins, Лука Нетц, подчеркнул: "Наш проект отличается от традиционных блокчейн-моделей B2B, поскольку он ориентирован на розничную торговлю и непосредственное взаимодействие с потребителями. Альфа-запуск Pudgy World отмечает важный этап, позволяя владельцам токенов наслаждаться игрой без технических сложностей".

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Цены на некоторые NFT Pudgy Penguins за последние 24 часа выросли более чем на 9%, достигнув 11 ETH. Три токена - PP #933, PP #7126, PP #1064 - были проданы по более высоким ценам за последний час. По данным CryptoSlam, общая сумма сделок за прошедшие 24 часа увеличилась на 250,5%, достигнув $2,11 млн, что сделало это цифровое собрание наиболее востребованным на рынке NFT Ethereum.