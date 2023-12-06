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bitcoin
В ЕЦБ назвали криптовалюты альтернативой фиату
В условиях недоступности TradFi криптовалюты выступают альтернативой, особенно в странах с формирующимся рынком и более молодым населением

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В условиях ограниченного доступа к традиционным финансовым инструментам, криптовалюты становятся привлекательной альтернативой, особенно в странах с развивающейся экономикой и активным молодым населением. Эксперты Европейского Центрального Банка (ЕЦБ) выявили, что девальвация национальных валют способствует увеличению операций с биткоином. Исследование биткоин-транзакций на P2P-платформах LocalBitcoins и Paxful за период с января 2018 по апрель 2022 года показало рост активности в условиях финансовой нестабильности.

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Стейблкоины, привязанные к стоимости традиционных валют, могут стать востребованными среди частных лиц и компаний, компенсируя ограниченные финансовые возможности. Эксперты также выявили обратную зависимость между уровнем банковской глубины и использованием криптовалют. Растущую популярность биткоина и прочих криптовалют аналитики объясняют спекулятивным использованием в условиях ограниченного выбора традиционных инвестиционных объектов, высокой ценностью относительно фиатных валют при их ослаблении или высокой инфляции, а также применением в трансграничных транзакциях для обхода капитального контроля и снижения расходов на переводы.

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Не стоит забывать, что в 2022 году ЕЦБ оценил стейблкоины как неэффективные средства платежей. Ранее, в ноябре, глава регулятора, Кристин Лагард, деликатно доложила о потерях своего сына на инвестициях в цифровые активы, несмотря на предупреждения.

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