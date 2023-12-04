Нативная цифровая монета блокчейна TRON (TRX) в минувшие выходные торговалась с премией до 17% на платформе Poloniex по сравнению с другими платформами

Цифровая монета TRON (TRX), базирующаяся на блокчейне, в прошлые выходные привлекла внимание трейдеров, демонстрируя на бирже Poloniex премию в 17% по сравнению с конкурентами. Это явление стало следствием хакерской атаки, поставившей под угрозу безопасность платформы и приведшей к потере клиентами почти $100 млн в криптовалюте.

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На текущий момент, согласно данным от 4 декабря 2023 года, премия снизилась до 4%. Торговая цена TRX составляет $0,1045 на Binance и $0,108 на Poloniex. Этот разрыв в стоимости создал возможности для трейдеров, занимающихся арбитражным трейдингом - операциями по покупке и продаже активов с целью получения прибыли.

Биржа Poloniex, подвергшаяся взлому на сумму более $114 млн в прошлом месяце, столкнулась с серьезными проблемами. Джастин Сан, владелец и управляющий биржей, вынужден был временно заморозить депозиты и вывод средств. Однако сегодня, по словам Сана, «вывод средств TRX открыт», несмотря на действующую премию на Poloniex.

Трейдеры, осуществляющие операции арбитража, сталкиваются с риском контрагента, обеспечивая передвижение капитала между платформами. Аналитики подчеркивают, что несмотря на выгодные сделки с TRX, некоторые активы все еще остаются заблокированными. Пресс-служба биржи заявила о «поэтапном выводе средств», начиная с TRX, а затем следуя биткоинами (BTC), эфиром (ETH) и Tether (USDT).

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Важно отметить, что несколько компаний, специализирующихся на безопасности блокчейнов, подтвердили взлом Poloniex. Джастин Сан обещал компенсировать убытки клиентов, однако сделал это при сохранении бережного подхода к выводу средств.