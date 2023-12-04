Неизвестный опубликовал объявление о голосовании Stargate, содержащее фишинговую ссылку

Индивид с неизвестным именем разместил афишу для голосования по проекту Stargate, содержащую вредоносную ссылку. Более тысячи человек, как сообщают эксперты PeckShield, стали жертвами мошенника.

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Об этом инциденте сообщил модератор Discord-канала LayerZero, отметив, что злоумышленник приобрел 50 000 STG для возможности создания предложений на сайте Snapshot. После этого было опубликовано уведомление о начале первого этапа распределения токена gSTG.

Упомянутое объявление содержало ссылку, ведущую на мошеннический веб-ресурс. Более тысячи пользователей последовали по этой ссылке, подтверждает источник.

В результате инцидента злоумышленник завладел активами, превышающими $43 000. На момент написания баланс его кошелька продолжает расти и уже составляет $63 000, согласно DeBank. Адрес включает в себя более 17 700 ARB, 4587 OP, 2,65 ETH и прочие активы.

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Этот инцидент подчеркивает угрозы в области кибербезопасности и демонстрирует, как хакеры используют хитроумные методы для манипуляции пользователями и доступа к их активам.