Evernode, проводя долгожданный эйрдроп токенов Evers, объявил переход своей операционной базы с XRP Ledger на платформу Xahau. Снимок балансов XRP состоялся 1 сентября 2023 года, при этом выделено 5 160 960 Evers для распределения между зарегистрированными адресами в сети Xahau. Количество Evers, доступное каждому участнику, пропорционально его запасам XRP на соответствующем счете XRPL.

Участники, желающие принять участие в раздаче, обязаны зарегистрировать R-адреса XRPL на официальном сайте Evernode до 11 декабря 2023 года. После регистрации адресов необходимо их импортировать в сеть Xahau, установив при этом линию доверия к адресу Evers.

Запланированное событие назначено на 18 декабря 2023 года, когда Evernode переместит Evers в Airdrop Hook, специальный механизм в сети Xahau. После этого участники могут получить свои токены, осуществив транзакцию со своего зарегистрированного R-адреса на Xahau на Airdrop Hook.

Evernode настоятельно рекомендует использовать кошелек Xumm для процесса, однако для обеспечения бесперебойной работы пользователям других кошельков рекомендуется использовать функцию SetRegularKey.

Важно подчеркнуть, что клиенты бирж Bitrue и Uphold не участвуют в раздаче и получат свои Evers отдельно.

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Рост интереса к эйрдропу Evernode привел к заметному увеличению числа пользователей Xumm. С 26 ноября количество активных пользователей Xumm Wallet увеличилось на 45%, достигнув 25 377. Эти показатели отражают нарастающий ажиотаж в преддверии раздачи.

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Тем не менее, после объявления условий участия некоторые члены сообщества высказали беспокойство относительно безопасности использования личных ключей в Xumm. Cryptoinsightuk выразил сомнения и попросил подтверждения законности требований раздачи, вызвав обсуждение в сообществе XRP.