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bitcoin
Артур Хейс: «Сотрудничество США и Китая может благоприятно повлиять на рост биткоина»
Соучредитель торговой площадки BitMEX предполагает, что в ближайшей перспективе глобальный рынок цифровых активов ожидает взлет на фоне сближения экономических связей между Китаем и США

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Соучредитель торговой площадки BitMEX, Артур Хейс, прогнозирует значительный подъем мирового рынка цифровых активов. Его прогноз основан на предположении о приближающемся укреплении экономических связей между Китаем и США.

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Хейс утверждает, что Китай планирует увеличить инвестиции во внешние рынки, и такой шаг, совместно с ослаблением доллара США, может привести к позитивным изменениям на рынке криптовалют.

"Подобный сценарий будет способствовать росту стоимости различных рискованных активов, включая криптовалюты. Общемировой характер фиатного кредита предполагает, что китайский капитал может активно влиять на различные финансовые рынки и способствовать увеличению стоимости цифровых активов, таких как биткоин", - поясняет Хейс.

Он также объявляет о намерении вывести средства из инвестиций в облигации США и направить их в криптовалюту до начала денежной интервенции со стороны Китая.

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Известный автор финансовых бестселлеров, Роберт Кийосаки, в свою очередь, призывает ограничить инвестиции в доллары США и рекомендует ориентироваться на золото, серебро и биткоин.

#news.ru
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