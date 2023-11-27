На мероприятии Devconnect в Турции Виталик Бутерин презентовал стратегию, направленную на улучшение механизма размещения ставок в сети Эфириума и производительности всего блокчейна

На форуме Devconnect в Турции Виталик Бутерин представил стратегию оптимизации механизма размещения ставок в сети Ethereum и улучшения общей производительности блокчейна.

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Согласно предложенному плану, будет внедрена интеграция частных мемпулов и функционала ERC-4337 для эффективного решения проблем, препятствующих развитию сети Ethereum. Взгляд Бутерина на частные мемпулы как на средство повышения конфиденциальности и безопасности для пользователей, а также на возможность скрытия частных криптовалютных транзакций от общественного внимания, призван улучшить функционал сети. Функционал ERC-4337, в свою очередь, предназначен для упрощения использования кошельков с мультиподписью в сети Ethereum.

Основной акцент новой концепции Виталика Бутерина лежит на интеграции функционала предварительной компиляции кода. Виталик Бутерин объясняет: "Предварительная обработка определенных элементов кода может потенциально повысить эффективность развертывания смарт-контрактов в сети Ethereum, сделав их выполнение более быстрым и экономичным".

Основателя Ethereum беспокоят риски, которые могут привести к централизации ликвидности для стейкинга сети, особенно в свете активности компаний, таких как Lido Finance. Поэтому он обязуется продвигать децентрализацию процессов, включая ликвидность при размещении ставок.

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Ранее адвокат и бывший советник Ethereum Стивен Нерайофф выступил с новым обвинением в адрес Виталика Бутерина, обвинив его в плагиате и заимствовании идей и изобретений.